  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı
Takip Et

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi.

Yaklaşık altı aydır cezaevindelerdi

Yaklaşık altı aydır devam eden hukuki sürecin ardından serbest kalan her iki isim, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen tutuklama kararının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında iddiaları kesin bir dille reddeden Murat Özkaya, kendisinin bu dosyanın bir parçası değil, aslında mağduru ve şikayetçisi olduğunu belirtmişti.

Aziz Yıldırım "Aday olmaya ne zaman karar verdiniz?" sorusuna ne yanıt verdi?Aziz Yıldırım "Aday olmaya ne zaman karar verdiniz?" sorusuna ne yanıt verdi?Spor
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladıAziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladıSpor