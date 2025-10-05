Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin istifa etti

  1. Ekonomim
ikas Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa ettiğini duyurdu.

Takip Et

ikas Eyüpspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

