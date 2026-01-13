Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig takımı Eyüpspor'da Orhan Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenörlerden Atila Gerin getirildi.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir.

Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kulübümüzde Yardımcı Antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda Teknik Direktörlük görevine getirilmiştir.



Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni… pic.twitter.com/slgO4cdB7v — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 13, 2026

Süper Lig'de sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayıp ilk yarıyı Orhan Ak yönetiminde tamamlayan Eyüpspor, 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi sonunda topladığı 13 puanla 17. sırada yer aldı.