Fas, Kanada'yı devirdi, Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalisti oldu
Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fas, Kanada karşısında 3-0'lık bir galibiyet alarak Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek finalist oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas, Kanada'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Fas'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 82. dakikalarda Azzedine Ounahi ve 90+8. dakikada Soufiane Rahimi kaydettii.
Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransa-Paraguay eşleşmesinin galibi olacak.