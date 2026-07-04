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Fas, Kanada'yı devirdi, Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalisti oldu

Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi
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Fas, Kanada'yı devirdi, Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalisti oldu
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Fas, Kanada karşısında 3-0'lık bir galibiyet alarak Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek finalist oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas, Kanada'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Fas'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 82. dakikalarda Azzedine Ounahi ve 90+8. dakikada Soufiane Rahimi kaydettii.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransa-Paraguay eşleşmesinin galibi olacak.