  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’din 26. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Söz konusu müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak yapacak. Süleyman Bahadır da maçın 4. hakemi olacak.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya’ya, AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk: Maçı kadın hakem Albayrak yönetecekSüper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk: Maçı kadın hakem Albayrak yönetecekSpor
Bakanlık duyurdu: Yarış atı, belediyenin aşevinde sofraya konduBakanlık duyurdu: Yarış atı, belediyenin aşevinde sofraya konduEkonomi
Benzin ve motorine zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!Ekonomi

 