Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Söz konusu müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak yapacak. Süleyman Bahadır da maçın 4. hakemi olacak.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya’ya, AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.