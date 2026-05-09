Fatih Karagümrük ile Kayserispor Süper Lig'e veda etti
Fatih Karagümrük ile Kayserispor Süper Lig'e veda etti. Ligin 33. haftasını 27'şer puanla tamamlayan iki takımın ligde kalma şansı matematiksel olarak bitti.
Karagümrük galibiyetle veda etti
Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Fatih Karagümrük, bu galibiyete rağmen Süper Lig'e veda etti.
Kayserispor yenilgi ile veda etti
Kayserispor ise Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor, Süper Lig'e veda etti.