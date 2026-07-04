Fatih Tekke'ye 1 yılda üçüncü maaş zammı: Yıllık maaşı 150 milyon TL'ye çıkarıldı

İlk sözleşme 30 milyon TL olarak açıklandı

Trabzonspor, 13 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Fatih Tekke ve ekibiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, Tekke ve ekibine yıllık 30 milyon TL garanti ücret ödeneceği, her sezon ise bu tutarın yüzde 20 oranında artırılacağı belirtildi.

Ocak ayında 90 milyon TL'ye çıkarıldı

Bordo-mavili kulüp, 19 Ocak 2026 tarihinde ise teknik adam sözleşmesinin ücret bölümünü revize etti. Yapılan düzenlemeyle Fatih Tekke ve ekibinin ücreti Ocak 2026'dan itibaren aylık net 7,5 milyon TL, yıllık ise net 90 milyon TL garanti ücret olarak güncellendi.

Yeni revizeyle ücret 150 milyon TL oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve KAP'ta yayımlanan son açıklamada ise Fatih Tekke'nin ücretine bir kez daha artış yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30 Haziran 2029 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Sayın Fatih Tekke'ye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ücrette dikkat çeken artış

Son düzenlemeyle Fatih Tekke'nin yıllık garanti ücreti, göreve getirildiği Mart 2025'teki 30 milyon TL seviyesinden 150 milyon TL'ye yükselmiş oldu. Yaklaşık bir yıllık süreçte yapılan iki ayrı revizyonla yıllık garanti ücret toplamda 5 katına çıkarıldı.