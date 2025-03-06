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Fatih Terim doğruladı: Al Shabab'ta maaş krizi sürüyor

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, takımda ödemelerle ilgili kriz olduğu ve futbolcuların antrenmana çıkmadığı haberlerini doğruladı.

Haber Merkezi
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Fatih Terim doğruladı: Al Shabab'ta maaş krizi sürüyor
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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar ve futbolcuların 3 aydır maaşlarını alamadığı yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" şeklinde konuştu.

Al Nassr ile cuma günü oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum." sözlerini sarf etti.

Fatih Terim, son olarak Al Nassr ve takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili, "Cristiano Ronaldo ile teknik direktör olarak birkaç kez karşılaştım. Yüksek hırs ve potansiyele sahip bir oyuncu. Suudi Ligi'ndeki varlığı net bir değişime yol açtı. Al-Nassr seçkin oyunculara sahip harika bir takım" değerlendirmesinde bulundu.

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