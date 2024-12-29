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Fatih Terim transferde rotayı belirledi: Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

Suudi Arabistan'ın Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab takımının başına geçen teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe'den 2 futbolcuya talip olduğu konuşuluyor.

Haber Merkezi
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Fatih Terim transferde rotayı belirledi: Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
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Al-Shabab'da Fatih Terim döneminin başlamasının ardından Suudi Arabistan ekibiyle Türk futbolcuların adı anılıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Takımı güçlendirmek adına hamleler yapacak olacak Terim, Cengiz Ünder ve Samet Akaydın'ı istiyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde de Samet Akaydin'i Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katmıştı.

Ara transfer döneminde Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cengiz Ünder'in geleceği belli değil

En-Nesyri öncesi Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk rekor bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile ilgili nasıl bir karar verileceği ise merak konusu.

Samet Akaydın, Fenerbahçe'de bu sezon 7 maça çıktı ve 1 gollük skor katkısı verdi.

Cengiz Ünder ise 5 maçta 125 dakika süre buldu. 

27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.

"Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor"

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu. 

Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denilmişti. 

Terim'in imza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim'e yöresel Arap kıyafeti olan Bişt giydirdi.

Yardımcılığını Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin yapacak

71 yaşındaki deneyimli teknik direktör imzanın ardından İstanbul'dan uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya giderek takımla ilk kez bir araya gelmişti.

5 aylık sözleşmeye imza atan Terim'in yardımcılığını Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin yapacak.

Bu sezon 13. haftası geride kalan ligde 23 puan toplayan Suudi ekibi, 6. sırada yer alıyor.

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