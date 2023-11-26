Fatih Terim'den Seçil Erzan vurgununa ilişkin ilk açıklama

Fatih Terim, kendi adıyla anılan yasadışı fon üzerinden 25 milyon dolarlık vurgun yapılmasına ilişkin “Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor" dedi.

Milliyet'in haberine göre; Terim sözlerine şöyle devam etti: "Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar."

Seçil Erzan davasında, Fatih Terim'in de ifadesi geçen günlerde ortaya çıkmıştı. Fatih Terim işlerinin yoğunluğundan dolayı bankaya hiç gitmediğini savunurken, dava konusu fonla ile hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürmüştü.

Erzan'a hiç para vermediğini söyleyen Terim, hadiseden haberi olduğunda ise bankadaki parasını eşi Fulya Terim'in hesabına aktarmak için girişimde bulnuduğunu anlatmıştı.

Banka hesabında bulunduğunu iddia ettiği paranın bir miktarının eşinin hesabına aktarıldığını fakat 3 milyon doların hâlâ kendisine verilmediğini söyleyen Terim, Rüya adlı bankacıdan şikâyetçi olduğunu belirtmişti.