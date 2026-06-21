Fatih Terim'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt

Eski A Milli Takım ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi.

Terim, "Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Böyle şöyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 yıldır Türk futbolunun içindeyim; çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz; kolay değil" dedi.

Fatih Terim, kendi YouTube kanalında yayımlanan Dünya Kupası programında A Milli Takım'ın turnuvaya veda etmesini yorumladı ve Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Terim şu ifadeleri kullandı:

"Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Böyle şöyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 yıldır Türk futbolunun içindeyim; çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz; kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım buralarda zaman kaybetmeyelim. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım, bunlar daha önemli. Geçelim buraları."

Paraguay maçı yorumu

Terim, Paraguay'a yenilerek 2. maçın sonunda Dünya Kupasına veda eden A Milli Takım için "Rakip analizi yapılır. Ama bu, çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Mesele, bizim ne oynadığımızdır. Maça golle başlanması duygusal bir çöküşe yol açtı. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, kaybetse kaybetse güvenini kaybederler. Bu tarz duygusal yükler oyuncuların kafasında soru işareti bırakır. Yetenekli oyuncular rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Bu yük onlara sıkıntı verirse sahada hataya yol açabilir" dedi.

Hacıosmanoğlu ne demişti?

Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ve Fatih Terim'in milli takımla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."

Oyunculardan her zaman kendisine bir ağabey gibi bakmalarını istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

"Elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde. Elbette ki konuşuyoruz. Yönetimsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak, olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz. Gereken her şeyi konuşuyoruz biz. Bu çocuklara destek olalım. Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde de öder, bu ben dahi isem ama şu süreci atlatalım, önümüzde iki maçımız var. İki maçı alırsak gruptan lider çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları'yla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Ben inanıyorum bu çocuklara, çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecek, buna inancımız tam. Bir de şu açıdan da bakalım, tokadı ilk maçta yemek iyiydi, gruptan çıktıktan sonra telafisi yok."

Fatih Terim ilk maç sonrası ne demişti?

YouTube dünyasına adım atan Fatih Terim, yayınladığı ilk videoda A Millilerin, 2-0'lık Avustralya mağlubiyetini değerlendirmiş ve "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani!" ifadelerini kullanmıştı. Hacıosmanoğlu, Terim'in bu sözlerine yanıt vermişti.