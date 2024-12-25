Fatih Terim'e sürpriz teklif: Anlaşma tamamlanmak üzere

Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, yeni bir maceraya yelken açabilir.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-shabab'ın, deneyimli teknik adamı göreve getirmek istediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al-Shabab, Fatih Terim'e resmi teklif sundu. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Al Shabab'ın son teknik direktörü, şu an Wolves'un başında olan, daha önce ise Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'ydı.

Suudi Arabistan ekibi, ligde 23 puanla 6. sırada bulunuyor.