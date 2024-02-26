Terim'in basın toplantısında gergin anlar: Soru mu bu?

Yunanistan Süper Lig'inde bitime 2 hafta kala Fatih Terim'in Panathinaikos'u Kifisias ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Terim, bir gazetecinin sorusunu uzun tutmasının ardından sinirlenerek tepki gösterdi.

Tepki gösterdi

Basın toplantısında bir Yunan gazetecinin "Çok fazla tecrübeniz var ve futbolu hepimizden daha fazla biliyorsunuz.Fotis ve Bakasetas tartışmaya kapalı olan çok iyi iki futbolcu. İkisi de oynadığı alanlarda birbirlerini mi engelliyorlar?" sorusu üzerine Fatih Terim'den tepki geldi.

"Soru mu bu?"

Deneyimli teknik adam ise " Soru mu bu, soru değil mi bu?" diyerek gazeteciye çıkıştı.

Ardından cevap veren Terim, "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli oyuncular. Fotis her maç üzerine koyarak geliyor. Uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Panathinaikos, Yunan Süper Ligi'nde 52 puanda kalarak zirvenin 3 puan gerisinde yer aldı.

Terim'in öğrencileri haftaya sahasında Aris ile karşılaşacak.