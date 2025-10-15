Fatih Terim’in yeni adresi belli oldu! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı

Fatih Terim’in yeni adresi belli oldu. Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim’in Çekya Milli Takımı için ismi konuşuluyor.

Son dönemde Çekya Futbol Federasyonu'nun, Terim'i takımın başına getirmek istediğine yönelik yapılan haberler ülke basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Fatih Terim sahalara geri dönüyor

Çekya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde aldığı son mağlubiyetin ardından gündeme bir kez daha Fatih Terim isminin geldiği iddia edildi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Terim'in yakın zamanda sahalara geri döneceği konuşuluyor.

Terim’in anlaşmaya vardığı belirtiliyor

Çekya basınında yer alan habere göre; Faroe Adaları'na mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını zora sokan Çekya'da teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılacağı belirtildi. Federasyonun, Fatih Terim ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve tecrübeli teknik adamın önümüzdeki hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Galatasaraylı eski yönetici de açıkladı

72 yaşındaki teknik direktörün yeni takımı için Galatasaray'ın eski yöneticisinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cem Kınay, konuyla ilgili Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu.

Cem Kınay, "Çekler Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Al-Shabab takımında CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak." ifadelerini kullandı.