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Fatih Terim'in yeni adresi ile ilgili sürpriz iddia! Yeni takımını duyurdular

Geçtiğimiz sezon Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran Fatih Terim'in geleceği belirsizliğini koruyor. Azerbaycan basını, Terim'in geleceği hakkında yeni bir iddia ortaya attı ve deneyimli teknik adamın farklı bir göreve getirilebileceğini öne sürdü.

Haber Merkezi
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Fatih Terim'in yeni adresi ile ilgili sürpriz iddia! Yeni takımını duyurdular
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Türk futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Fatih Terim’in geleceği hâlâ belirsizliğini sürdürüyor. Aktif olarak bir takımı çalıştırmayan deneyimli teknik direktör, geçtiğimiz sezon Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’u yönetmişti. Terim’in geleceğiyle ilgili olarak Azerbaycan basınında yeni bir iddia gündeme geldi.

Bir sonraki durağı Bakü

Azerbaycan basınından Sportinfo'nun iddiasına göre; Fatih Terim, Azerbaycan'da bir takım çalıştırmak istiyor. Habere göre, Terim'in bir sonraki durağı Neftçi Bakü olacak. Azerbaycan'da Terim'in maaşını karşılayabilecek tek takımın Neftçi Bakü olduğu öne sürüldü.

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