Fatih Terim'in yeni adresi Yunanistan

Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni görev yeri belli oldu. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. Terim, yarın sabah resmi imzaları atmak için Yunanistan'a gidecek.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde 15 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fatih Terim, daha önce yurt dışında İtalya Serie A'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştırmıştı.

T24'ün haberine göre konuya dair ilk kez konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum” dedi.