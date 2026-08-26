Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde
Fenerbahçe, deplasmanda Lyon'u 2-1 yenerek toplamda 3-2'lik skorla tur atladı ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransız ekibi Lyon sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Groupama Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivetliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriqi ile 28. dakikada Archie Brown kaydetti. Lyon'un tek golünü 61. dakikada Fofana kaydetti. Ayrıca Lyon'un iki golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Bu sonucun ardından ilk maçta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe toplamda 3-2'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. En son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, 18 yıllık hasreti bitirerek Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.