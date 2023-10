Fenerbahçe: 3 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Takip Et

7. dakikada Dusan Tadic’in sol taraftan içeri çevirdiği topa Sebastian Szymanski, altıpas çizgisi üzerinde kaleci Erce’den önce ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



15. dakikada sağ taraftan içeri doldurulan topu Hatayspor savunmasında Burak Yılmaz kafa vuruşu ile uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Osayi Samuel’in sol ayağı ile ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0



37. dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Szymanski’nin ceza yayı üzerinden sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.



39. dakikada kaleci Erce Kardeşler'in pasında araya giren Fred, topu hızlı bir şekilde en uçtaki Dzeko’ya gönderdi. Bu oyuncunun soluna çekerek yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, Erce’nin sağından ağlarla buluştu. 3-0



42. dakikada Szymanski ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin şutunda kaleci Erce, meşin yuvarlığı oyun alanına geri çevirdi.



Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiko, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Ryan Kent, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hatayspor: Erce Kardeşler, Burak Yılmaz, Marcelin Kilama, Burak Bekaroğlu, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massanga, Giorgi Aburjania, Rigoberta Rivas, Dele Bashiru, Joelson Fernandes, Renat Dadashov

Yedekler: Visar Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz,Carlos Strandberg, Didier Lamkel, Armin Hodzic, Rayane Aabid, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör Volkan Demirel

Goller: Sebastian Szymanski (dk. 7), Osayi Samuel (dk. 15), Edin Dzeko (dk. 39) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dele Bashiru (Hatayspor)