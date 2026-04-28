Fenerbahçe 6-7 Haziran'da seçime gidiyor: Saadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan üst üste puan kayıpları ile yönetim güç kaybetmeye devam ederken seçim sesleri ve kararları da bu kayıplarla daha güçlü ifade ediliyordu.

Son olarak Galatasaray’a da yenilerek şampiyonluk iddiasını kaybeden Fenerbahçe’de yönetim sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gidecek.

Sarı lacivertli kulüp, 6-7 Haziran tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.

Kulüp Başkanı Saadettin Saran düzenlenecek seçimde aday olmayacağını belirtti. Saran, genel kurulun kulübün önünü açmak ve yeni bir sayfa başlatmak adına alındığını ifade etti.

Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."