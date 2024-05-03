Fenerbahçe: 62 - Monaco: 65

THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaştı.



Konuk ekip Motiejunas ve James'in basketleriyle mücadeleye 4-0 öne başladı. Sarı-lacivertliler Nigel Hayes-Davis ve Dyshawn Pierre'in pota altındaki etkinliği ile eşitliği sağladı. İki takım da 2 dakika içerisinde sayı bulamazken ev sahibi Tyler Dorsey'in atışıyla ilk kez öne geçti. (6-4)



Taraftar desteğini de arkasına alan Fenerbahçe, ilk periyodun bitmesine 3 dakika 8 saniye kala farkı 8'e yükseltti ve 12 sayılık seri yakaladı. Mücadelede ilk çeyrek Fenerbahçe Beko'nun 15-11'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 2. periyodunun başında Fenerbahçe Wilbekin ve Marko Guduric ile üst üste üç sayılık basketler bulurken, fark yeniden 8 sayıya yükseldi. Monaco, Okobo ve Diallo ile bulduğu sayılarla farkı azaltırken; Fenerbahçe Pierre ve Papagiannis ile karşılık verdi. (30-27) Fenerbahçe, maçta soyunma odasına 33-30'luk üstünlükle girdi.



Karşılaşmanın 3. periyodu üç sayılık atışlarla başladı; sarı-lacivertlilerde Wilbekin, Nigel Hayes-Davis ve Calathes'in sayılarına karşılık kırmızı-beyazlılar Jordan Loyd ile isabet buldu. Yakuba Ouattara'nın üçlüğü ile Monaco, ilk periyodun ardından ilk kez öne geçti. (42-43) Fenerbahçe üst üste hücumdan eli boş dönerken, Papagiannis'in üç sayılık atışıyla fark tek sayıya düştü ve 3. periyot Fransız ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.



Fenerbahçe 48-47 geride girdiği son periyoda Guduric'in sayısıyla öne geçerek başladı. Motiejunas'ın pota altındaki isabetli atışına Tarık Biberovic köşe üçlüğü ile yanıt vererek farkı 3 sayıya yükseltti ve tribünlerin de desteği arttı. Okobo, el üstünden bulduğu 2 sayı ile 4 dakika 23 saniye kala takımını öne geçirdi. Donta Hall ve Calathes'in karşılık sayıları ile son 3 dakikaya Monaco 56-55'lik üstünlükle girdi. Serbest atış çizgisinde Wilbekin 2 isabetli sayı bularak 49 saniye kala farkı 2'ye indirse de hızlı gelişen hücumda Hall farkı yeniden 4'e çıkardı. Guduric'in üç sayılık isabetiyle son 22 saniyeye 63-62'lik skorla girildi. Kırmızı-beyazlıların top kaybı sonrası ev sahibi Wilbekin ile atışı kaçırırken Donta Hall pota altında sayı bularak skoru tayin etti. Sarı-lacivertliler, parden 65-62 mağlup ayrılarak seride durum 2-2'ye geldi.



Serinin 5. ve son maçı 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)



Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 8, Tyler Dorsey 2, Dyshawn Pierre 4, Nigel Hayes-Davis 10, Georgios

Papagiannis 10, Sertaç Şanlı, Scottie Wilbekin 11, Tarık Biberovic 3, Marko Guduric 14, Nate Sestina



Başantrenör: Sarunas Jasikevicius



Monaco: Jordan Loyd 8, Jaron Blossomgame 6, Donatas Motiejunas 10, Yakuba Ouattara 5, Mike

James 10, Alpha Diallo 7, Elie Okobo 13, Mam Jaiteh, Donta Hall 4



Başantrenör: Sasa Obradovic



1. Periyot: 15-11 (Fenerbahçe Beko lehine)



Devre: 33-30 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 47-48 (Monaco lehine)