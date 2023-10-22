Fenerbahçe 9'da 9 yaptı

İLK YARI



7. dakikada Dusan Tadic’in sol taraftan içeri çevirdiği topa Sebastian Szymanski, altıpas çizgisi üzerinde kaleci Erce’den önce ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



15. dakikada sağ taraftan içeri doldurulan topu Hatayspor savunmasında Burak Yılmaz kafa vuruşu ile uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Osayi Samuel’in sol ayağı ile ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0



37. dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Szymanski’nin ceza yayı üzerinden sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.



39. dakikada kaleci Erce Kardeşler'in pasında araya giren Fred, topu hızlı bir şekilde en uçtaki Dzeko’ya gönderdi. Bu oyuncunun soluna çekerek yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, Erce’nin sağından ağlarla buluştu. 3-0



42. dakikada Szymanski ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin şutunda kaleci Erce, meşin yuvarlığı oyun alanına geri çevirdi.

İKİNCİ YARI

46. dakikada Atakaş Hatayspor etkili geldi. Vindel'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Fred'den seken top Dadashov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta Livakovic, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağa engel oldu.

55. dakikada Atakaş Hatayspor golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghoulam'ın direkt kaleye gönderdiği top kaleci Livakovic'in sağından filelerle buluştu: 3-1.

63. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 3'e çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Erce'nin solundan ağlara gitti: 4-1.

90+4. dakikada Atakaş Hatayspor ikinci golü attı. Samet Akaydın'ın pasında araya giren Rayane Aabid düzeltip ceza sahası önüne geldi. Bu futbolcunun sert şutunda top üst köşeden filelerle buluştu: 4-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (DK. 84 Samet Akaydın), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (DK. 83 Kent), Szymanski (D. 74 Zajc), Tadic (Dk. 87 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 75 Umut Nayir)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi-Dk. 74 Görkem Sağlam), Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Matondo (Dk. 46 Strandberg), Aburjania (Dk. 89 Rayane Aabid), Vindel, Dele-Bashiru, Fernandes (Dk. 46 Lamkel Ze), Dadashov

Goller: Dk. 7 Szymanski, Dk. 15 Osayi-Samuel, Dk. 39 Dzeko, Dk. 63 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 55 Ghoulam, Dk. 90+4 Rayane Aabid (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Dele-Bashiru, Dk. 61 Kilama, Dk. 69 Burak Bekaroğlu, Dk. 73 Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor), Dk. 73 Becao (Fenerbahçe)