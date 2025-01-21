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Fenerbahçe acı haberi duyurdu: Genç sporcu Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yüzme şubesinin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe acı haberi duyurdu: Genç sporcu Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Türkiye'nin yüreğini yakan yangında en az 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

Yangında hayatını kaybedenler arasında Fenerbahçe yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başımız sağ olsun.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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