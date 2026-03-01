Fenerbahçe açıkladı: Tedesco, Antalyaspor maçında yok
Fenerbahçe, teknik adam Domenico Tedesco’nun geçirdiği enfeksiyon nedeni ile kontrol altına alındığını ve bu nedenle Antalyaspor maçında takımı ile birlikte olamayacağını açıkladı.
Antalyaspor karşısında Fenerbahçe'nin başında Domenico Tedesco yerine Zeki Murat Göle olacak.
Fenerbahçe'den bilgilendirme açıklaması
"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.
Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"