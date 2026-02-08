Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Anderson Talisca'yla 2027-2028 sezonunun sonuna yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde oyuncumuza Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörümüz Devin Özek eşlik etti.

İmzaların ardından Futbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları ve oyuncumuz Anderson Talisca, Fenerbahçe Televizyonu’na röportaj verdi.

Anderson Talisca: Çok mutluyum

İki yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Anderson Talisca, 'Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım' dedi.

Taraftarlarımıza da mesaj gönderen Talisca, 'Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler' diyerek sözlerini noktaladı.

Ertan Torunoğulları: İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak

Futbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, 'Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız' dedi."