Fenerbahçe, Aston Villa karşısında farklı mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda, Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 12'Manzambi, 31 ve 39'da Jackson, 68 ve 72'de Barkley ve 90'da Abraham kaydetti.
Bu sonucun ardından Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.
Fenerbahçe ise 1 puanda kaldı.
Devler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.
Aston Villa ise evinde Viking ile karşı karşıya gelecek.