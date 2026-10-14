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Fenerbahçe, Aston Villa karşısında farklı mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda, Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Aston Villa karşısında farklı mağlup oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. 

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 12'Manzambi, 31 ve 39'da Jackson, 68 ve 72'de Barkley ve 90'da Abraham kaydetti.

Bu sonucun ardından Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe ise 1 puanda kaldı.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.

Aston Villa ise evinde Viking ile karşı karşıya gelecek.