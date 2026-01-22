Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Ayrıca maçta her iki takımın da birer golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 18'e yükseltirken Fenerbahçe, 11 puanda kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü FCSB ile karşılaşacak.