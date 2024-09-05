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Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Club ve Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı.

Haber Merkezi
İHA
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı. Oğuz Aydın, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent ise kadroya alınmadı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Club ve Twente ile karşı karşıya gelecek. Kanarya ilk maçını da 26 Eylül'de evinde Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin
Defans: Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel

Orta saha: Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek,
Forvet: Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun

 

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