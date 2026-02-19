Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nottingham 3-0 kazandı.
Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham'ın gollerini 21'de Murillo, 43'te Igor Jesus ve 50'de Gibbs-White kaydetti.
Mücadelenin rövanşı 26 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da İngiltere'de oynanacak.
Üst tura yükselen takım Midtjylland ile Real Betis turunun galibiyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşecek.