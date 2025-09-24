Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlup başladı
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 1'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Maksimir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Zagreb 3-1 kazandı.
Hırvat ekibin gollerini 21, 50'de Beljo ve 90+5'te Bakrar kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 25'te Szymanski'den geldi.
Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb puanını 3'e yükseltirken Fenerbahçe 0 puanda kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Nice'i konuk edecek.