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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe,İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışları sonucunda 3-2 yenildi. Sarı lacivertliler bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İskoçya ekibi Rangers'la karşı karşıya geldi. 

Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçe, Szymanski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maç boyunca etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 73. dakikada bir kez daha Szymanski'yle ağları havalandırdı ve skor 2-0 oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

90 dakikanın sonunda ilk maçı Rangers 3-1 kazandığı için toplam skor 3-3 oldu ve karşılaşma uzatmalara gitti. 15'er dakikadan iki devre oynanan uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında Rangers, Fenerbahçe'ye 3-2 üstünlük kurdu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken Rangers çeyrek finale yükseldi.

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