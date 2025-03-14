Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe,İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışları sonucunda 3-2 yenildi. Sarı lacivertliler bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İskoçya ekibi Rangers'la karşı karşıya geldi.
Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçe, Szymanski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maç boyunca etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 73. dakikada bir kez daha Szymanski'yle ağları havalandırdı ve skor 2-0 oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.
90 dakikanın sonunda ilk maçı Rangers 3-1 kazandığı için toplam skor 3-3 oldu ve karşılaşma uzatmalara gitti. 15'er dakikadan iki devre oynanan uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında Rangers, Fenerbahçe'ye 3-2 üstünlük kurdu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken Rangers çeyrek finale yükseldi.