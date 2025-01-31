Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna son anda kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland'la 2-2 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti ve son 16 play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 39. dakikada Youssef En-Nesyri ile 47. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Midtjylland'ın gollerini 27. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakikada Byskov attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10'a yükselterek UEFA Avrupa Ligi'ni 24. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde adını ilk 24 takım arasına yazdırarak son 16 play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Bodo/Glimt ceya Anderlecht'le eşleşecek.