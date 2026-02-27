Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen, ilk maçtaki 3-0'lık skorun dezavantajıyla turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövaş maçında Fenerbahçe deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest'a konuk oldu. City Ground Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. (P) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Nottingham Forest'ın tek golünü 68. dakikada Hudson-Odoi attı.
Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe toplamda 4-2'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Nottingham Forest ise son 16 turuna yükseldi.