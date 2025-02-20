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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in ayrılığı resmilik kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."

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