Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in ayrılığı resmilik kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu
Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."