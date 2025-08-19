Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını açıkladı

  1. Ekonomim
Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliğinden çıkılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." denildi.

Fenerbahçe, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.
 
Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

