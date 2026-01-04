  1. Ekonomim
Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıkıyor: Tarih verildi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün mali yapılandırma sürecinde kritik bir adım atarak Bankalar Birliği anlaşmasından Ocak 2026 itibarıyla çıkılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün uzun süredir taraf olduğu Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkış tarihini duyurdu.

Salar’ın açıklamasına göre Fenerbahçe, Ocak 2026 itibarıyla Bankalar Birliği anlaşmasından resmen ayrılacak.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Salar, göreve geldikleri günden bu yana yalnızca sportif başarıyı değil, kulübün mali bağımsızlığını ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıyı hedeflediklerini vurguladı.

Salar, Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle kulübün uzun vadeli finansal geleceğinin güvence altına alındığını, sponsorluk gelirlerinin kalıcı biçimde artırıldığını ve yeni projelerle Fenerbahçe’ye ek gelir kaynakları yaratıldığını ifade etti.

Bankalar Birliği’nden çıkış sürecine ilişkin ayrıntıların ise ocak ayı sonunda yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

