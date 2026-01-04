Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıkıyor: Tarih verildi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün uzun süredir taraf olduğu Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkış tarihini duyurdu.

Salar’ın açıklamasına göre Fenerbahçe, Ocak 2026 itibarıyla Bankalar Birliği anlaşmasından resmen ayrılacak.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Salar, göreve geldikleri günden bu yana yalnızca sportif başarıyı değil, kulübün mali bağımsızlığını ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıyı hedeflediklerini vurguladı.

𝗕𝘂̈𝘆𝘂̈𝗸 𝗙𝗲𝗻𝗲𝗿𝗯𝗮𝗵𝗰̧𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗮𝘀𝗶𝗻𝗮,



Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir:



Sportif başarının yanısıra;



Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.



• Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz.

• Ataşehir ve Kayışdağı… — MURAT SALAR (@SalarMurat) January 4, 2026

Salar, Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle kulübün uzun vadeli finansal geleceğinin güvence altına alındığını, sponsorluk gelirlerinin kalıcı biçimde artırıldığını ve yeni projelerle Fenerbahçe’ye ek gelir kaynakları yaratıldığını ifade etti.

Bankalar Birliği’nden çıkış sürecine ilişkin ayrıntıların ise ocak ayı sonunda yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.