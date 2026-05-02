Fenerbahçe Başakşehir galibiyeti ile puan farkını 4'e indirdi
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Talisca'nın şov yaptığı maçta Başakşehir'i yenerek bitime 2 hafta kala puan farkını 4'e indirdi.
İlk yarıdan notlar
25. dakikada Musaba’nın sağ taraftan yerden ortasında kaleci Muhammed’in çeldiği topa Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Oosterwolde’nin ceza sahası içi sol tarafından içeri çevirdiği pasta Musaba’nın vuruşunda kaleci Muhammed topu çeldi. Dönen topa Talisca'nın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Kazımcan’ın pasında sol tarafta topla buluşan Harit’in ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda savunmada Oosterwolde’ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
İkinci yarıdan notlar
58. dakikada Fred’in pasında Talisca, ceza yayı içinden gelişine vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed’in sağından filelerle buluşturdu. 2-1
65. dakikada Yusuf’un sağ taraftan ortasında Selke’nin kale alanı çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
68. dakikada Oğuz Aydın’ın sağ taraftan yerden pasında Fred tek pasla topu Talisca’nın önüne bıraktı. Talisca'nın, ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
72. dakikada Fred’in pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Talisca, Duarte’yi geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi. 3-1