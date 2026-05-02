Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR’ı Özer Özden oldu

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında, saat 20.00’de Fenerbahçe ile Rams Başakşehir karşılaşacak. Zorlu müsabakada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Aksu’nun yardımcılıklarını Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak. Gürcan Hasova da maçın 4. hakemi olacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR koltuğunda Özer Özden görev yapacak. Özden’e AVAR’da Osman Gökhan Bilir eşlik edecek.