  Fenerbahçe Başkan adayı Barış Göktürk: 17 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız
Fenerbahçe Başkan adayı Barış Göktürk: 17 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız

Fenerbahçe Başkan adayı Barış Göktürk, "Alacağımız iki forveti, teknik direktörümüzün kim olacağını, Samandıra sorumlumuzun kim olacağını biliyoruz. 17 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız" dedi.

Fenerbahçe Başkan adayı Barış Göktürk: 17 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Başkan Adayı Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yerli teknik direktör konusunda ısrarcı olduğunu belirten Barış Göktürk, "Yerli hoca veya yerliye yakın bir hoca konusunda ısrarcıyım" diye konuştu. 

NTV'de yer alan habere göre Göktürk, "Alacağımız iki forveti, teknik direktörümüzün kim olacağını, Samandıra sorumlumuzun kim olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Mehmet Ali Aydın'lar ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Barış Göktürk, "Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti" dedi.

Göktürk, "17 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız" ifadeleriyle de dikkat çekti. 

