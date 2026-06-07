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Fenerbahçe başkan adayı Safi: Seçimden sonra da transferlere devam edeceğiz

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kongreye katılımın yüksek olduğunu ve başkan seçilmesi halinde transferlere devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
İHA
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Fenerbahçe başkan adayı Safi: Seçimden sonra da transferlere devam edeceğiz
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Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştiriliyor. Saat 10.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı.

Alanda üyelerle sohbet eden Hakan Safi, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Safi, "Kongre üyelerimizin teveccühünü görüyorsunuz. Nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı. 17.00’ye kadar buradayız. Çok büyük kalabalık var. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" diye konuştu.

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