Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başkanlığı bırakma kararı aldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi.

2018’de başkan seçilmesinden bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan Ali Koç’a, Sarı-Lacivertli yönetimin de Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’nı devretmesi yönünde önerilerde bulunduğu öne sürüldü.

Genel Kurul'da görevini yeni bir isme bırakacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2022 Haziran'dan beri Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı yapan Ali Koç, bu görevden ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray haricinde tüm takımların desteğini alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç, 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'da görevini yeni bir isme bırakacak. Kulüplerin görevine devam etmesi yönündeki çağrılara Ali Koç'un teşekkür ettiği ve teklifleri geri çevirdiği aktarıldı.