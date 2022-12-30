Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ne hakem hatası, bu memleket meselesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor-Galatasaray maçında Sivasspor'un iptal edilen golünün ardından açıklama yapıyor. İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Kötü kokular alıyoruz. Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar bizi de ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Hakemler yapay zekayla atanıyor. Yapay zeka ile birlikte eskiden alışık olduğumuz hakem üçlüleri bozulmaya başladı. Hakemlik bir ekip işi. TFF yapay zeka diyerek uyutuyor.

Yakın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Engin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor. Erkan Özdamar dünkü maçın hakemi. Çürük raporu var askerlik için, fiziki bir engeli varsa dün 12 km nasıl koştu? Sezon başındaki testleri geçememiş.

Birkaç gün önce Atilla Karaoğlan, N'koudou'yu oyundan atamıyor. VAR'a gidiyor yine atamıyor. Bunun maçtaki takımlarla da bir ilgisi yok. Hakem 'Yasin Kol'un ise Süper Lig hakemliği devre arasında bitirilecek.

Ağır kararlar almazsanız bu tiyatronun parçasısınız

MHK Başkanı'nın iki dudağı arasında hakem atamasını yapılmasına karşıyız. Bizzat biliyorum; 'şunu atayın, bunu atamayın' diyenleri. Bunların önüne geçebileceği için yapay zekayla atamadan yanayız. Sen listeden çıkarmazsan yapay zeka nasıl listeden çıkaracak. Hiç maç almaması gereken ismi atayıp 'Yapay zeka böyle istiyor' diyemezsin. Sayın Büyükekşi sizi destekliyoruz. Sevabını günahınızdan çok fazla ama bu gidişata ağır, radikal kararlar almazsanız bu tiyatronun parçasısınız.

Sayın Timur açıklama yaptı. 'Kıyamet koparıldı' diye. Kıyamet kopuyorsa sebebi var. Bu olay sonrası durup bir nefes alıp 'Ne oluyor?' dememiz lazım. Aziz Yıldırım'ın bir lafı var 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' diye. Ben de şimdi diyorum ne hakem hatası, bu memleket meselesi. Bu işin içinde başka şeyler olabilir. Bahis işi olabilir, seçim üzeri kaos isteniyor olabilir belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar."