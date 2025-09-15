  1. Ekonomim
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik 'Kulüpler Birliği' kararı: Faaliyetleri askıya aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ertuğrul Doğan’ın görevini bırakmaması halinde Kulüpler Birliği çalışmalarına katılmayacaklarını, bu nedenle faaliyetleri askıya alma kararı aldıklarını duyurdu.

Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı duyuruda “Ertuğrul Doğan görevde kaldığı sürece Kulüpler Birliği’ndeki tüm faaliyetlerimizi askıya alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin Başkan Ali Koç'un açıklaması şu şekilde;

“Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde “Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi” olarak yer verilen bu alçak kumpasa halâ “şike” diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır. Trabzonspor Başkanı’nın “mağdur edebiyatı” ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ’ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ’nün söylemini tekrar etmektir. Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir. Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

"FETÖ'nün artıkları karşımızda duramaz"

“Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ’nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz. 2010 – 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir. Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır. Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız ! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz. Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz. Fenerbahçe’nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez.”

