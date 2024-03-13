Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler: Galatasaray Türk futbolu için beka sorunu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair sert açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İddialar, iftiralar yoğun. Uzun zamandır toplantı yapmıyorduk, bunlara yanıt vereceğiz. "Bu toplantının öznesi, rakibimiz olacak çünkü rakibimiz son dönemlerde 'proje, Çanakkale, bölücülük, ananas' gibi deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize onları hatırlatmayı amaçlıyorum.

Rakibimizin başkanından, yöneticilerine sporu düşürdüğü seviye mezbahtan aşağıda. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyorlar. Buna 'Dur' diyebilen bir TFF yok, başka bir yer de yok.

"Galatasaray Türk futbolu için beka sorunudur"

Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım! Hayali senaryolarla değil, gerçeklerle sizlere sunacağım. Bu kulübün sadece futbolda değil, kötülük ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu anlayışının bu kulüpte kültür haline geldiğini, hadsiz çirkin tavırlarından daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum!

Tenhada ayrı umumi de söylemlerde bulunurlar. Hatta ortalığı karıştırıp bundan nemalanırlar. Arzu ettikleri elde edebilmek için kul hakkı yemekten çekinmezler.

Futbolun marka değeri için mücadele ettiklerini söylerler işler iyi giderken. Sadece kendileri için değil, tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Hatta bunun için her hafta kendi kanallarında program yapacaklardı, bir sürü video yolladık, program yayınlanmadığı için hiçbiri gösterilmedi. Bunu yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı.

Bunların bir taktikleri var, insanların üstünde baskı kurabilmek için. 'Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor, Koç Grubu'nda çalışıyor.' gibi alakasız konuları gündeme getirdiler. Söz konusu olan durum, kişiyi kamuoyunun önüne atmak. İtibar suikasti.

TFF Başkanının Galatasaray kongre üyesi olması, ailesinin NEF ile gayrimenkul ortaklığını, kendi yönetim kurulunda şu an bir üyesinin Koç Holding'te çalışıyor olmasını görmezden gelecek pişkinliği ve kurnazlığı çekinmeden yapmaya devam ediyorlar.

Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, madem hakemlerden şikayetçisiniz o zaman mert ve dürüstseniz bizim gibi yabancı hakem talebine destek verin

Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız, kalan maçlarda yabancı hakemi destekleyin. Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Samimiyseniz desteklersiniz. Ama değilsiniz. Çünkü siz Türk hakemlerine güveniyorsunuz. Riyakar oğlu riyakarsınız.

Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yabancı hakemlerin nasıl maç yönettiğini görüyorlar. Kendilerini, Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar 'Kalk' diyor. Tabii istemezler.

Bunların transfer yapma kültürleri olağanüstü, kimse yanlarına yaklaşamaz. Birçok yerel kulüp de rahatsızdır ama ses çıkaramaz. Çıkarlarına göre transfer haberleri servis etmede, sözleşmelerde yeni jargonlar üretmede, kamuoyunu yanlış bilgilendirmede de Şampiyonlar Ligi'ndeler.

"Alın size gerçek koalisyon"

Onlar oyuncuyu ve menajeri ikna ederler, sonra da kulübünü köşeye sıkıştırarak, maddi zarara bile uğratırlar. Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı.. Levent Mercan da var ama onu alamadılar. Maçlarından önce söz konusu takımların oyuncularıyla ilgili transfer haberleri çıkartırlar. Ya da oynayacakların takımların oyuncularını transfer etmek için teklif yaparlar. Kayserispor'a Mame Thiam için Pendikspor teklif yaptı. Sivasspor'a Sainz için Eyüpspor teklif yaptı. Bu üç İstanbul kulübünün yakın ilişkileri herkesin malumu. Zaten ikisi, aynı ligde oynadı. UEFA kuralları söz konusu bile olamaz. Alın size gerçek koalisyon."