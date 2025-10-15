Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Hainleri ifşa edeceğim

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, ilk basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Başkan Sadettin Saran, Fenerbahçe'ye yönelik yapılan eleştirilere sert yanıt verdi. Saran, "Kulübe zarar verenlerle mücadele edeceğim" dedi.

İşte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada hiç bir akreditasyon yasağı uygulamadık. Umarım başkanlık sürem boyunca da hiç akredite yasağı olmaz.

"Hocayı gönderip racon kesmek kolaydı"

Herkes başkandan neşter bekledi. Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Gelip hocayı göndersek herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi. Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanmış, onun etkilerini hala görüyoruz.

"20 günde 39.8 Milyon euro ödedik"

Geldiğimizde maaşları nasıl ödeyecek diyenler oldu. Maaşları ödeyemez diyenler... Geldiğimizden beri 20 günde 39.8 Milyon euro ödedik.

"Tedesco'nun arkasında duracağım"

Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız.

"Oyunculara verilen sözler tutulmamış"

Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış. Seçim sürecinde oyunculara verilen sözler tutulmamış. Kasımpaşa maçında oyuncular seçimi takip ediyordu biz bunları yaşadık!

"Fenerbahçe'nin hainlerini ifşa edeceğim"

Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!

Jhon Duran'ın sakatlığı

Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz.

"Ali bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok"

Ali Bey'in devamı diyorlar bana... Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini alıyorum, tecrübelerini dinliyorum. İnşallah Aziz Bey ile de görüşürüz. Ali Bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. Fenerbahçe için birlik olacağız.

"Kurumsal hafıza için bir kişiyi danışman olarak atayacağım"

1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz.

Sarunas Jasikevicius sözleşmesi

Sarunas Jasikevicius ile sabah konuştum, sakatlıklar var. Takım toparlanacak. Sözleşme uzatmak da istiyoruz.

'Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz' demiyoruz

Arkasında duracağı dedim ama tabii ki 'Domenico Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz' demiyoruz. Başarı odaklıyız.

"Fenerbahçe'nin menfaati için kadro dışı kararı aldık"

Kadro dışı kararının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Biz, Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık.

Murat Ülker ile sponsorluk görüşmeleri

Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız. Fenerbahçe'de iletişim, karar mekanizması ve futbol aklı ile ilgili sorunlar gördüm ve fark yaratacağımız için aday oldum.

Gayrimenkul projeleri

Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı ile konuşacağız. Kenan Evren Lisesi için görüşüyoruz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgilenen yöneticilerimiz var. Eski yönetimin ilgilendiği şeylerle de ilgileneceğiz.

"Mert Hakan ile görüştük"

Mert Hakan ile konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Oyuncular da ona güveniyor. Kaptan olmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Bu arada Çağlar'ı da kaptan yaptık İrfan Can'ın yerine.

"Transfer için çalışıyoruz"

Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz.

Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında..."