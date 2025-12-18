Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yılmaz Tunç'u ziyaret etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Görüşmeyi Yılmaz Tunç X hesabı üzerinden duyurdu.
Tunç, paylaşımda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’la Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, "Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’la Bakanlığımızda bir araya geldik.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 17, 2025
Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum.@Fenerbahce pic.twitter.com/3LxnzaQy8R