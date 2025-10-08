  1. Ekonomim
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Yargıtay'a ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyaretler, Kerkez ile Şentürk'ün makamında gerçekleşti.

Sadettin Saran, ziyaretin ardından Ömer Kerkez'e imzalı Fenerbahçe forması takdim ederken Kerkez de Saran'a hediye takdiminde bulundu.

Saran ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile de bir araya geldi ve ziyaretin ardından birlikte fotoğraf çektirildi.

