Fenerbahçe başkanını seçiyor: İlk sonuçlar geldi! Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık yarışı verdiği olağanüstü genel kurulda sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. İlk gelen sonuçlara göre Aziz Yıldırım önde.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçiyor.
Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için saat 10'da başlayan oy kullanma işlemi 17'de sona erdi.
Oy sayma işlemi başladı
Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil etti. Oy sayma işlemi ise 18.15'te başladı.
İlk sonuçlar
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi karşısında yüzde 60'a yüzde 40 üstünlüğü var.
27 bin üye oy kullandı
Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 27 bin 138 üye oy kullandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Toplam kullanılan oy sayısı geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Katılım çok yüksek." dedi.
Adayların listesi
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
Hakan Safi'nin yönetim kurulu
Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Mehmet Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan