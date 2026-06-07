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Fenerbahçe başkanını seçiyor: İlk sonuçlar geldi! Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık yarışı verdiği olağanüstü genel kurulda sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. İlk gelen sonuçlara göre Aziz Yıldırım önde.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe başkanını seçiyor: İlk sonuçlar geldi! Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi
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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçiyor.

Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için saat 10'da başlayan oy kullanma işlemi 17'de sona erdi.

Oy sayma işlemi başladı

Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil etti. Oy sayma işlemi ise 18.15'te başladı.

İlk sonuçlar

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi karşısında yüzde 60'a yüzde 40 üstünlüğü var.

27 bin üye oy kullandı

Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 27 bin 138 üye oy kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Toplam kullanılan oy sayısı geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Katılım çok yüksek." dedi.

Adayların listesi

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Hakan Safi'nin yönetim kurulu

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Mehmet Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan