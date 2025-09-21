Fenerbahçe başkanlık seçiminde ilk sonuçlar geldi: Ali Koç mu Sadettin Saran mı önde?

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu bugün gerçekleştiriliyor.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Oy verme işlemi bitti

Kongre, saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirildi.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 24.800 oy kullanıldı.

Sandıklar oy verme işlemi bitmesiyle birlikte açılmaya başlandı ve divan başkanının öncülüğünde oylar sayılıyor.

İşte ilk sonuçlar...

AÇILAN SANDIK: 23/50

ALİ KOÇ: 4347

SADETTİN SARAN: 4644

Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'de yönetim kurulu başkanı Ali Koç ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu.

Ali Koç ve yönetimi, yapılan oylama sonucu hem mali hem de idari açıdan ibra edildi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.