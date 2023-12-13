Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Dimitris Itoudis dönemi sona erdi. Takımın aldığı kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, Itoudis'in sözleşmesini feshetti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.