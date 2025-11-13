Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Euroleague 11. haftada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

Basketbolseverler bu maçın hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Ayrıca maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da soru işaretleri arasında.

Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI maçı şifresiz mi, hangi kanalda izlenir ve saati…

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL IBI MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 13 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak.

Mücadele, Almanya’nın Münih kentindeki SAP Garden salonunda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL IBI MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama saati: TSİ 22:00

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertliler, çift maç haftasında Maccabi Rapyd karşısında 84-75 galip geldi.

Euroleague’de 10 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, bu maçla birlikte 6. galibiyetini hedefliyor.

HAPOEL IBI PERFORMANSI

Euroleague’de bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI, 10 maçta 8 galibiyet aldı.

Son maçında Baskonia’yı 114-89 mağlup ederek dikkat çekti.